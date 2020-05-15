Правительство Словении в пятницу, 15 мая, объявило о конце эпидемии коронавируса в стране из-за снижения динамики распространения вируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на кабмин.

«Национальный институт общественного здоровья (NIJZ) установил, что данные указывают на снижение распространения коронавируса среди населения», — говорится в сообщении.

Согласно информации NIJZ, в Словении с начала эпидемии выявлено 1465 случаев COVID-19, за последние сутки лишь у одного человека. 103 пациента умерли.

Данным решением Словения открыла границы с Австрией, Италией, Венгрией. Кроме того, в стране вновь будут действовать аэропорты при соблюдении защитных мер.

С 18 мая запланировано открытие торговых точек, в том числе торговых центров, кафе и ресторанов, отелей и гостиниц.