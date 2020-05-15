В милицию с заявлением о пропаже своего 53-летнего брата из агрогородка Лясковичи обратилась жительница Петриковского района.

Труп мужчины был найден 13 мая в мелиоративном канале возле ул. Юбилейной.

Судмедэксперты осмотрели тело погибшего и установили, что смерть носит криминальный характер. В ходе следственных мероприятий оперативники задержали двух мужчин — 30 и 40 лет.

Они подозреваются в совершении убийства. Предварительно, 8 мая фигуранты нанесли жертве телесные повреждения, после чего бросили в канал. Расследование уголовного дела продолжается.