За три месяца 2020 года прирост экспорта в сельском хозяйстве составил почти 10% по сравнению с таким же периодом прошлого года. За четыре месяца отмечается рост производства.

Эти факты озвучил руководитель отрасли Иван Крупко на совещании в Витебском районе в присутствии главы государства.

Президент Александр Лукашенко, в свою очередь, предсказал большую востребованность картофеля: «Мне кажется, картофель будет в цене. Поэтому я попросил, чтобы собрали все, что у нас осталось, и посеяли картофель. Надо посеять побольше. Это будет спасение».