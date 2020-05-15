13 мая Нацбанк Беларуси вынес на общественное обсуждение законопроект «Об изменении законодательных актов по вопросам защиты прав потребителей». Как заявляется, цель поправок — корректировка Банковского кодекса для совершенствования банковских отношений с учетом практики и международного опыта, повышения уровня правовой защиты потребителей, перехода банков к нормам международных стандартов финансовой отчетности в качестве единственных стандартов при ведении бухучета и формировании отчетности, повышения эффективности банковского надзора и усиления информационной безопасности банков.

Подробности предлагаемых изменений сообщает Infobank.

Изменения по кредитам для физлиц

Планируется установить предельные размеры повышенных процентов, штрафа, пени по кредитным договорам.

Сегодня банки включают в кредитный договор условия по уплате повышенных процентов при несвоевременном погашении кредита. Также обычно в договорах предусмотрена ответственность за несвоевременную уплату процентов за пользование кредитом, и может быть предусмотрен штраф за каждый факт несвоевременного исполнения обязательств по погашению кредита или процентов. Предусмотрены штрафные санкции и за невыполнение кредитополучателями других обязательств кредитного договора (не сообщил о смене места жительства, паспорта, фамилии в установленный срок).

При этом повышенный размер процентов может в несколько раз превышать процентную ставку за пользование кредитом. Пеня может составлять от 0,01 процента до 0,5 процента от суммы несвоевременно исполненного обязательства за день. Штраф за каждый факт неисполненного обязательства может равняться 10 базовым величинам.

Поскольку применение банками таких мер ответственности увеличивает долговую нагрузку и существенно ухудшает финансовое состояние кредитополучателей, планируется внести изменения в статью 145 Банковского кодекса. Так, предлагается исключить десятую часть о том, что кредитополучатель, не погасивший кредит в срок, обязан в период со следующего дня после истечения срока погашения кредита до его полного погашения уплачивать проценты за пользование кредитом в повышенном размере.

Также планируется дополнить статью 145 нормой о том, что при неисполнении (ненадлежащем) исполнении других обязательств, вытекающих из кредитного договора, размер неустойки (штрафа, пени), а также других платежей, связанных с возмещением расходов банка, в год не может превышать 20% от суммы краткосрочного кредита и 10% долгосрочного.

При достижении суммы неустойки суммы просроченной задолженности начисление неустоек прекращается.

В статью 150 внесут нормы об информировании физлиц-кредитополучателей. Форма информирования должна быть удобной для восприятия физлиц, а ее использование — сократить количество ситуаций, при которых кредитополучатели не согласны с суммой задолженности, подлежащей уплате.

Также планируется уточнить состав информации о задолженности по кредитному договору в такой форме.

В статье 143 планируют закрепить срок досрочного возврата кредита физлицами. В кредитном договоре должен быть установлен разумный срок в не менее трех месяцев со дня уведомления кредитополучателя-физлица, в течение которого он обязан досрочно возвратить кредит в случаях, предусмотренных кредитным договором.

Защита прав потребителей финансовых услуг

Сегодня в статье 26 Банковского кодекса предусмотрено, что Национальный банк рассматривает жалобы физлиц и юрлиц на банки, НКФО, микрофинансовые организации и лизинговые компании в связи с нарушением прав потребителей и направляет предписания «о прекращении нарушения прав потребителя», обязательные для исполнения.

Кроме того, Нацбанк рассматривает обращения граждан и юрлиц по вопросам рейтингов и рейтинговой деятельности.

Для единого подхода по защите прав потребителей финансовых услуг в отношении различных сегментов финансового рынка, деятельность которых регулирует Нацбанк, предлагается урегулировать эти вопросы, закрепив общее полномочие Нацбанка по защите прав потребителей финансовых услуг в соответствии с законодательством о защите прав потребителей.

МСФО

Также планируется применять с 1 января 2023 года в банковской системе международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) при ведении бухучета, а также — внести соответствующие изменения в Банковский кодекс.

Сделать это планируется для для использования Нацбанком финансовой информации, «соответствующей наилучшей международной практике и подготавливаемой на ежедневной основе», для снижения материальных и трудовых затрат на формирование, аудит и публикацию двух пакетов отчетности: по национальному законодательству и по МСФО, для повышения доверия инвесторов и международных финансовых институтов.

Усиление банковского надзора

Поскольку правовой статус работников банка, «оказывающих существенное влияние на принимаемые им решения», но не являющихся членами совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа, руководителями и главными бухгалтерами банка, их заместителями, не определен, предлагается обязать банки определять перечень должностных лиц, выполняющих ключевые функции в банке, а также обеспечивать их соответствие установленным Нацбанком квалификационным требованиям или требованиям к деловой репутации.

Также предлагается разрешить Нацбанку — признавать «существенное влияние» работников банка, не являющихся членами его органов управления, на принимаемые банком решения, а этих работников — должностными лицами, выполняющими ключевые функции в банке.

Предлагается разрешить Национальному банку меры воздействия в отношении таких лиц: требования об отстранении от занимаемой должности, о прохождении повторной оценки соответствия установленным квалификационным требованиям или требованиям к деловой репутации.

Полный анализ предлагаемых изменений читайте по ссылке.