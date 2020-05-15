В Белгазпромбанке сообщили, что обязанности председателя правления банка теперь исполняет Кирилл Георгиевич Бадей. Он был назначен на основании приказа № 260а о распределении должностных обязанностей между руководителями ОАО «Белгазпромбанк».

До этого Кирилл Георгиевич в качестве заместителя председателя правления Белгазпромбанка курировал подразделения розничного бизнеса.

Ранее сообщалось о выходе Виктора Бабарико из состава правления Белгазпромбанка и увольнении его с должности председателя правления по собственному желанию.

Кроме того, Виктор Бабарико объявил о том, что он будет баллотироваться на пост президента Беларуси на предстоящих в августе 2020 выборах.