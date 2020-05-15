«Мы можем вообще прекратить все отношения. И что бы тогда произошло? Мы сэкономили бы 500 млрд долларов», — заявил президент США.

Президент США Дональд Трамп пригрозил полным разрывом отношений США с Китаем. Эту угрозу он высказал в эфире телеканала Fox Business в четверг, 14 мая. Журналистка Мария Бартиромо спросила главу Белого дома, что он думает о предложении отказать в выдаче виз китайским студентам. «Мы можем сделать многое. Мы можем вообще прекратить все отношения. И что бы тогда произошло? Мы сэкономили бы 500 млрд долларов», — ответил Трамп. Президент США назвал эту сумму, которая соответствует объему китайского экспорта в США, «потерянными деньгами».

Он добавил, что сейчас не хочет общаться с председателем КНР Си Цзиньпином, и повторил, что не намерен возобновлять переговоры о торговой сделке с Китаем.

Пекин хочет разорвать соглашение с Вашингтоном

Тема пересмотра соглашения возникла после публикации в китайском государственном издании Global Times информации о том, что советники властей КНР настаивают на возобновлении переговоров с США по поводу сделки. США, по их мнению, ослабли в ходе пандемии коронавируса и больше не могут позволить себе вести торговую войну с Китаем. Таким образом, в интересах Пекина разорвать соглашение и заключить его на новых условиях, считают китайские эксперты

КНР и США 15 января подписали соглашение после продолжавшейся примерно полтора года торговой войны между двумя странами. Этот документ обязывает Пекин резко, как минимум на 200 млрд долларов за два года, увеличить импорт американской продукции. В частности, закупки энергоносителей из США, а именно нефти, нефтепродуктов, газа и угля, должны вырасти за этот период по сравнению с 2017 годом на 52,4 млрд долларов.