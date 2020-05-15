Соединенные Штаты Америки начинают поставки нефти в Беларусь, сообщил министр иностранных дел республики Владимир Макей.

«С удовлетворением подтверждаю начало поставок нефти из США в Беларусь. Это стало возможным по итогам договоренностей, достигнутых в ходе визита в Республику Беларусь 1 февраля 2020 года Государственного секретаря США Майкла Помпео и встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко«, — приводит слова Макея пресс-служба МИД Беларуси.

Отмечается, что осуществление поставок американской нефти является частью государственной стратегии по диверсификации источников (снабжения) и обеспечению устойчивой работы нефтеперерабатывающего комплекса Беларуси в 2020 и в последующие годы.

«Рассматриваем сотрудничество с США в нефтяной сфере как существенный элемент энергетической безопасности государства, как важную часть развиваемого сторонами и имеющего значительный потенциал торгового и инвестиционного взаимодействия, а также как фактор обеспечения суверенитета нашей страны в экономической области», — отметил Макей.

Министр также обозначил, что Беларусь ведет работу с американской стороной по дальнейшему развитию двусторонних экономических связей. Созданные усилиями Минска и Вашингтона новые возможности в области торговли и капиталовложений выгодны американским и белорусским компаниям.

«Белорусская сторона продолжит действовать в интересах укрепления партнерских отношений с США, которые, по нашему убеждению, представляют собой вклад в общие усилия по преодолению противоречий в Евро-Атлантике и Евразии», — заявил Макей.