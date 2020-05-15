В Бельгии дождались цветения самого зловонного в мире цветка Титан Арума. За тем, как он распускался, тысячи бельгийцев следили в интернете.

Специфический «аромат» тухлого мяса или гниющей рыбы привлекает насекомых для опыления. Ещё этот цветок самый большой в мире. Высота – 2,5 метра, а вес – почти 130 кг. Цветёт он всего 72 часа – раз в три, а то и восемь лет. Полюбоваться зрелищем вживую в этот раз люди не смогли из-за ограничений, введённых из-за COVID-19.

Добавим, что растение находится под угрозой исчезновения, поэтому европейские ботанические сады обмениваются семенами для сохранения вида.