В сегодняшний кризис, вызванный пандемией коронавируса, может возникнуть рост безработицы. Однако, несмотря на то, что Беларусь позиционирует себя как социальное государство, у него нет эффективных механизмов поддержки населения.

Как отметил на онлайн-дискусии «Новая сацыяльная няроўнасць? Каму каранавірус пагражае найбольш і якая дапамога патрэбна» экономист Исследовательского центра ИПМ Глеб Шиманович, от текущего кризиса больше всего пострадали те, кто занят в секторе услуг, а также индивидуальные предприниматели, люди, которые заняты на малых предприятиях.

Эксперт заметил, что частный сектор пострадал сильнее, чем государственный, и это несмотря на то, что первый более мобилен, гибок, он быстро реагирует на изменения в экономике.

«Что касаемо потери работы, из опроса BEROC мы видим, что разница между теми, кто потерял и нашел работу, это около 5% населения. Это те, кто реально столкнулся с риском абсолютной бедности. Пока это не такой уж большой показатель, но это только начало кризиса», – обратил внимание Глеб Шиманович.

Вопрос в том сегодня, как выйти из него, обратил внимание экономист.

«В прошлый кризис 2015-2016 годов помог выйти из кризиса частный сектор. Он гибок, и поэтому быстро среагировал», – заметил он.

Однако, эксперт признал, как сейчас он отреагирует, непонятно. Возможно, ему будет тяжело сейчас восстановиться, и для восстановления потребуется длительный период.

Глеб Шиманович отметил, что как раз поэтому и нужна сегодня поддержка от государства.

«Но у государства нет механизмов социальной поддержки для такого кризиса. В основном имеющиеся в его наличии инструменты – это пособия для детей и пенсионеров, которые привязаны к заработной плате. То есть, если идет падение в экономике, следом идет падение зарплат, а затем и снижение данных пособий», – отметил экономист.

Какой должна быть система идеальной поддержки?

Cтарший научный сотрудник BEROC Лев Львовский обращает внимание на то, что хотя Беларусь и позиционирует себя как страна социальная, при этом ключевых механизмов поддержки населения у нее нет.

«И тут суть не столько в социальной защите, а в эффективности экономики в целом, – сказал он. – Так пособие по безработице – один из важных элементов того, чтобы рынок труда функционировал эффективно».

Пособие по безработице выполняет две главные функции, одна из которых означает, что пособие работает как автоматический стабилизатор, очень быстро, отметил экономист.

«Если люди теряют работу, можно сразу прийти и получить это пособие. Если все становится лучше, пособия отменять не надо, так как люди сами находят работу и в пособии необходимость отпадает», – заметил Лев Львовский.

Каким должно быть пособие по безработице?

«Если же говорить о некризисных временах, то еще одна функция пособия в том, чтобы увеличивать эффективность рынка труда», – добавил эксперт.

Суть в том, объяснил он, что таланты должны быть оптимально распределены по предприятиям на рынке труда. Если, к примеру, у человека лучше получается печь пироги и хлеб, то он должен стать пекарем, а не программистом, просто потому что на месте программиста он будет неэффективен.

«Ну а если пособия по безработице нет, это значит, что человек, потеряв работу, будет хвататься за первую попавшуюся возможность, поскольку у него просто не будет времени искать лучшую для себя позицию», – рассказал Лев Львовский.

То есть пособие, которое дается сроком на 3-4 месяца и которое позволяет поддерживать достойный уровень жизни, как раз и дает возможность людям найти свою оптимальную позицию, подчеркнул экономист. В результате человек будет работать лучше, зарабатывать больше, вся система будет эффективна и ВВП будет расти.

Что не так с белорусским пособием?

«У нас же в стране такое пособие по безработице, что его как будто и нет. Никто не скажет, что на него можно в каком-то регионе Беларуси прожить», – считает он.

Эксперт отметил, что он приветствует то, что в стране хотят пересмотреть размер пособия по безработице для некоторых категорий населения, как стало известно на днях.

«Но в данном кризисе оно не сыграет уже роли автоматического стабилизатора, потому что кризис уже есть сейчас. Если же говорить об этой мере как потенциальной, то пока непонятно, когда это будет и будет ли вообще», – заметил Лев Львовский.

«Между тем, конечно, хорошо, что правительство хотя бы об этом задумалось. Однако было бы куда лучше, если бы у нас давно было достойное пособие по безработице, и чтобы оно было не временным», – заключил он.