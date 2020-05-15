В аварии погибли режиссер Владимир Михайловский и художник-звукорежиссер Максим Гавриленко. Режиссер Любовь Земцова в реанимации в тяжелом состоянии. Она находится в больнице в Марьиной Горке.

Об этом сообщает радио «Свабода» .

«Вчера у нее был день рождения, они весь день развозили с 5 утра помощь по больницам, — рассказала мать Любови Земцовой Светлана. — Они выполняли важную миссию и снимали все это. Возвращались в хорошем настроении. В 18.10 я с ними разговаривала, а в 19.30 произошло столкновение. Со встречной полосы шла на Гомель машина. Володя и Максим погибли».

UPD: собираемся на похороны. Если кто-то хотел оказать помощь семьям ребят — пишите в личку.Вчера вечером группа… Опубликовано Andrej Stryzhak Пятница, 15 мая 2020 г.

Светлана Земцова говорит, что положение дочери пока сложное.

«Никаких слез, никакой печали, я очень прошу! Помощь может быть только от сил света. Благословляйте ее на светлую и долгую жизнь, чтобы ее второе рождение было мощным и сильным, очень вас прошу», — говорит Светлана Земцова.

Похороны Владимира Михайловского состоятся 16 мая в Бобруйске.

Любовь Земцова — известная белорусская документалистка. Окончила Waida School Doc Pro (Варшава). Фильмы Земцовой были участниками таких фестивалей, как Astra Film Festival, Артдоксфест, Watch Docs Belarus и других.

В последнее время вместе с Владимиром Михайловским они снимали цикл о Беларуси для телеканала «Настоящее время».