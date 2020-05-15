В Минске могут ввести новые проездные на наземные виды транспорта, основанные на продолжительности поездки. Но для принятия такого решения выслушают мнение минчан, насколько такое предложение будет востребовано, сообщает «Минск-Новости» со ссылкой на Telegram-канал «Минск. Официально».

Пассажиры смогут воспользоваться двумя временными интервалами для безлимитных поездок на наземном общественном транспорте продолжительностью 30 и 75 минут. Стоимость проездных составит 1 рубль и 2 рубля соответственно. В оплаченный временной интервал входит неограниченное количество пересадок на наземном общественном транспорте.

Чтобы высказать свое мнение о пользе таких проездных документов, горожане могут принять участие в опросе на сайте Мингорисполкома.