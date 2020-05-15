В Беларуси наблюдается пологий, а не пикообразный рост кривой заболеваемости коронавирусом COVID-19, это значит, что страна вышла на плато, заявила заместитель министра здравоохранения республики Елена Богдан.

«В последнее время выходим на так называемое плато, когда мы выявляем (пациентов с коронавирусом.— Прим.) в среднем где-то около 8,7—9,7% от количества тестов, которые мы провели»,— сказала Елена Богдан в эфире телеканала СТВ. По ее словам, это стало возможно благодаря противоэпидемическим мерам, принятым еще до пандемии. Система здравоохранения республики имеет «достаточный запас прочности», отметила замминистра.

В Беларуси взята на вооружение стратегия, при которой на COVID-19 тестируются контактные лица выявленных заболевших, а не только те, кто обратился в медучреждения, или только пациенты с пневмонией. Среди контактных лиц выявляется около 64% инфицированных коронавирусом, сообщила Елена Богдан.