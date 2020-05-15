Ученые с использованием сигналов однофотонного уровня выполнили синхронизацию между спутником и Землей. Точность передачи сигнала времени превысила 30 пикосекунд.

Китайские исследователи при помощи спутника «Мо-цзы» первыми в мире испытали технологии квантовой безопасной передачи времени. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на Китайский научно-технологический университет в г. Хэфэй.

«Высокоточная синхронизация времени для часов, расположенных в удаленных районах, играет важную роль в фундаментальной науке и реальных приложениях, в том числе в навигации и позиционировании. Тем не менее, современные методы синхронизации времени уязвимы для искушенных противников. Существует настоятельная необходимость в принципиально новых методах безопасного распределения высокоточной временной информации», — отметили ученые из университета в статье, опубликованной в журнале Nature Physics.

Беспрецедентное исследование проведено научной группой под руководством профессора КНТУ Пань Цзяньвэя.

Для решения проблемы профессор с коллегами предложил спутниковую схему квантовой безопасной передачи времени QSTT.

«Теорема о запрете клонирования утверждает невозможность создания идентичной копии произвольно неизвестного квантового состояния», — пояснил Пань Цзяньвэй.

В названной схеме единичный фотон используется в качестве носителя для передачи времени и генерации ключа шифрования, что предлагает повышенную безопасность для передачи сигнала времени и информации о времени.

Ученые с использованием сигналов однофотонного уровня выполнили синхронизацию между спутником и Землей. Точность передачи сигнала времени превысила 30 пикосекунд.

«Мо-цзы» или QUESS (Quantum Experiments at Space Scale) — первый в мире спутник квантовой связи, который был выведен на околоземную орбиту 16 августа 2016 года. При его помощи научные сотрудники провели целый ряд экспериментов в области квантовой связи.

Справка. Квантовая телепортация — передача квантового состояния на расстояние при помощи разъединённой в пространстве сцепленной (запутанной) пары и классического канала связи, при которой состояние разрушается в точке отправления при проведении измерения и воссоздаётся в точке приёма.

Оборудование на спутнике «Мо-цзы» предполагает проведение нескольких видов экспериментов на основе технологии квантовой телепортации. Основным экспериментом является передача по наземному каналу зашифрованного шифром Вернама сообщения, параллельно через спутник будет осуществляться приём и передача запутанных частиц, квантовые состояния которых будут в определённый момент времени являться ключами для шифра.

В июне 2017 года китайские учёные осуществили квантовую телепортацию на расстояние свыше 1200 километров — между спутником и Землей.