Какие белорусские бизнесы стали крупнейшими работодателями для россиян

Крупнейшим бизнесом в России, владельцами или совладельцами которого являются белорусы, по итогам 2019 года стали компании группы EPAM Systems.

Какие белорусские бизнесы стали крупнейшими работодателями для россияин в прошлом году и по большей части остаются в этом, в своем исследовании топ-20 крупнейших белорусских работодателей в России выяснило Завтра твоей страны.

Среднесписочная численность сотрудников российских офисов ведущего разработчика заказного программного обеспечения и одного из ведущих игроков в области консалтинга в Центральной и Восточной Европе EPAM Systems приблизилась к 5,5 тыс. человек. Еще у трех работодателей она превысила 1 тыс. человек.

Одна из крупнейших мировых IT-компаний, возглавляемая Аркадием Добкиным, в прошлом году увеличила штат российских офисов более чем на тысячу человек и уверено заняла первое место в списке крупнейших работодателей с белорусским капиталом. Россия является второй после Беларуси страной, в которой сосредоточены ее основные кадры: в 2019 году – это была примерно 1/6 штата глобальной EPAM Systems.

В списке бизнесов, преодолевших тысячный рубеж, оказались два транспортных холдинга с корнями из Беларуси. Это группы компаний «СДС-Транс» и «Траско». В целом транспортники и логисты широко представлены в топ-20 крупнейших работодателей России. Кроме упомянутых компаний это группы транспортно-логистических предприятий «Грин Лайн», TELS, «Фрут Лайн» и AssTra Associated Trafic.

Лидерами традиционно являются компании-резиденты, занимающиеся дистрибуцией продукции белорусских (и не только) производителей. Несколько бизнесов имеют в России производственные площадки. Это – «Алютех» (Новосибирск), «СМИТ» (Ярцево), МТЗ (Татарстан), «Санта Бремор» (его завод «Русское море» в Ногинске, правда, не учитывался из-за отсутствия данных), «Гомсельмаш» (Брянск), «Славяна» (Трубчевск и Татарстан). В прошлом году начал запуск своего второго (первое находится в Брянске) производства в Петрозаводске холдинг «Амкодор».

На трех предприятиях, контрольная доля которых принадлежит «Белоруснефти» («Белоруснефть-Сибирь», «БН-Спецтранс» и «НК «Янгпур»), числилось в прошлом году 1,8 тыс. человек. «Белоруснефть» стала крупнейшим работодателем из белорусского госсектора, который в нашем списке также представлен Минским тракторным заводом и холдингом «Гомсельмаш».

Отчеты некоторых крупных белорусских компаний, которые размещены на российских ресурсах (включая https://www.rusprofile.ru/), не содержат информации о своих штатах. Кроме «Русского моря», это, например, дочерний бизнес Wargaming («Леста» в Санкт-Петербурге) и нефтедобывающая компания «Юкола-нефть» со своими подразделениями в Саратовской области.