Двоих рыбаков с Маршалловых островов нашли после 42 дней дрейфа в открытом океане, рассказывает RNZ Pacific.

2 апреля трое рыбаков на небольшом катере отправились на промысел с острова Ибай. Из-за сильной бури и неисправности мотора лодка потеряла управление. Судно легло в дрейф, который длился 1,6 тысячи километров.

Рыбаков безуспешно искали силами морского патруля Маршалловых островов, береговой охраны и армии США. Утром 14 мая катер обнаружили возле маленького микронезийского атолла Намолук.

На борту судна были только два рыбака. Судьба третьего неизвестна.