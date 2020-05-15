Основатель Amazon Джефф Безос станет первым в мире долларовым триллионером, считают аналитики сервиса консультаций для малого бизнеса Comparisun, сообщает РИА Новости.

Эксперты подсчитали, что состояние американского бизнесмена достигнет отметки в триллион долларов к 2026 году, когда тому исполнится 62 года. Сейчас, по информации Блумберга на утро 15 апреля, оно оценивается лишь в порядка 144 миллиарда долларов. Однако, утверждают эксперты, стоит учитывать, что с наступлением коронавирусной пандемии и ростом спроса на онлайн-покупки акции Amazon резко подорожали. Уже в этом году Безос увеличил свое состояние на 29,4 миллиарда долларов (на 7.00 мск).