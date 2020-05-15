Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая 15 мая сельскохозяйственные предприятия Витебского района.

Чтобы поднять сельское хозяйство в самом северном регионе страны, взят курс на создание агрохолдингов. 25 февраля этого года издан указ главы государства о развитии агропромышленного комплекса Витебской области, который предусматривает немало стимулирующих мер для этого.

Александр Лукашенко ознакомился с работой структур ОАО «Молоко», которое перерабатывает около 20% молочного сырья в регионе. «Это то, какой должна быть вся Витебская область, но только по качеству, по технологии, по отдаче, эффективности еще выше, чем здесь», – высказался он об увиденном.

«Головные предприятия, интеграторы, мясокомбинаты должны быть технологически самыми передовыми, чтобы могли производить из сырья, которое крестьяне поставили, самую шикарную продукцию, на которую будет хороший спрос», – отметил он.

«И в Могилевской, и в Минской области можно создавать подобные интеграционные структуры: убыточные хозяйства как сырьевую зону пристегивать к мясо- или молокоперерабатывающим предприятиям, – сказал Лукашенко. – Хоть по одной интеграционной структуре надо создавать. Они в любой, даже Гродненской, области в каких-то районах будут нужны».