Заведующий отделом мелких млекопитающих в зоопарке Ростова-на-Дону Александр Игнатенко сообщил во «ВКонтакте», что ему грозит до 40 лет тюремного заключения на Шри-Ланке из-за того, что он собрал на дороге мертвых жуков.

В начале февраля Игнатенко уехал на Шри-Ланку в отпуск. «Он туда поехал по сути в экспедицию», — рассказал ТАСС директор ростовского зоопарка Александр Жадобин. Во время поездки Игнатенко собирал насекомых вдоль дорог и в саду отеля, чтобы сфотографировать при хорошем свете, определить вид, а затем вернуть обратно. «Я в принципе имею привычку собирать такие экземпляры из тех же светильников, где зачастую насекомые гибнут сотнями от жарких ламп, эти животные все равно уже мертвы, но могут послужить науке», — объяснил зоолог. Накануне задержания он также нашел на дороге мертвых жуков, положил их в карман и забыл выложить.

На следующий день Игнатенко и несколько его друзей задержали в национальном парке (название не сообщается). Супруга зоолога Елена сообщила 161.ru, что ее мужа задержали уже после закрытия входа в парк. Сотрудники парка осмотрели его и нашли мертвых насекомых, после чего отобрали у задержанных телефоны, фотоаппараты и паспорта и заперли на ночь в здании на территории парка. На следующий день в отеле Игнатенко прошел обыск, где были найдены еще несколько мертвых насекомых. После этого россиянина арестовали. «Как позже оказалось, в этой стране запрещено поднимать с земли даже опавший листок или перо птицы», — рассказал Игнатенко.

Игнатенко провел в заключении полтора месяца. Одну неделю он лежал в тюремном госпитале, а остальное время он и его друзья «провели на голом бетонном полу в одной камере с 86 местными заключенными». На сайте российского посольства он смог найти адвоката, говорящего на английском языке. В апреле Игнатенко вышел под залог — его освободили из-за эпидемии коронавируса.

Россиянин утверждает, что ему и его друзьям грозит штраф на «астрономическую сумму в три миллиона рублей или 40 лет тюрьмы». Всего им предъявили 277 обвинений, причем за одно животное предусмотрено несколько пунктов обвинения. Игнатенко сообщил, что не может собрать такую сумму сам, «даже если влезть во всевозможные кредиты и продать ипотечную квартиру». 10 мая он попросил помощи у своих подписчиков в соцсетях, чтобы собрать нужную сумму.