В Токийском университете разработали портативный е-велосипед (электробайк) весом 5,4 кг, который можно за минуту надуть насосом и так же быстро сдуть, сложить и убрать в рюкзак.

Назван велосипед Poimo – сокращенно от Portable and Inflatable Mobility – портативное и надувное средство передвижения. Его разрабатывала команда из Токийского университета, которая искала эффективные способы перемещения на короткие и средние дистанции, пишет mir24.tv.

Разработчики сосредоточились на создании складного, легкого электровелосипеда, который люди могли бы носить с собой в общественном транспорте и использовать для так называемого путешествия в одну милю (примерно 1,6 км).

Такой электробайк может быть полезен для поездок в места без общественного транспорта, перемещения между районами города, коротких выездов за город или для курьерской доставки в определенном диапазоне.

Poimo пока создан как прототип электронного велосипеда. В его основе надувная прямоугольная рама из термопластичной полиуретановой ткани (TPU), согласно данным портала Spectrum.

Электробайк снабжен небольшим электрическим насосом, который может полностью надуть раму примерно за минуту. Мощность давления составляет половину от той, что нужна для того, чтобы накачать футбольный мяч.

Две пары небольших резиновых колес крепятся к нижней части надувной рамы вместе с небольшим электродвигателем и беспроводным контроллером, который крепится к рулю велосипеда.

Общий вес устройства составляет около 12 фунтов (5,4 кг), но команда говорит, что они работают над тем, чтобы сделать велосипед еще легче. Электробайк можно так же быстро – за минуту – сдуть и сложить до состояния книги и спрятать в рюкзак.

Команда разработчиков надеется, что в скором времени сможет оптимизировать прототип и сделать е-байк еще легче, меньше и прочнее. Первый прототип изобретатели представили на вирт-конференции HRI 2020 – ежегодном мероприятии, посвященном новым исследованиям взаимодействия человека и робота. Они надеются, что Poimo может стать востребованным коммерческим продуктом в будущем.