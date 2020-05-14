Белоруска Виктория Азаренко вошла в рейтинг лучших теннисисток по числу набранных баллов за период с 2010 по 2020 годы, опубликованный ВТА. Азаренко расположилась на пятой строчке с 39235 очками.

Возглавила топ американка Серена Уильямс (66308 баллов), следом идут Петра Квитова из Чехии (46385), Симона Халеп из Румынии (44 590) и Ангелика Кербер из Германии (41090).

Лучшим отрезком в карьере Азаренко стала первая половина 2010-х годов: две победы на турнирах Большого шлема, олимпийские награды и статус первой ракетки мира.

Арина Соболенко, являющаяся лучшей белорусской теннисисткой сегодня, не попала даже в топ-20 рейтинга. Первый полноценный сезон в туре Соболенко провела в 2018 году.