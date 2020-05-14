Массовую подачу заявлений 14 мая осуществили сторонники оппозиционного политика Николая Статкевича.

Они съехались в Минск из регионов. В случае регистрации их инициативных групп «кандидаты протеста», так они себя позиционируют, не будут собирать подписи за выдвижение их кандидатами в президенты. Они хотят использовать возможность свободной агитации для проведения протестных пикетов. Подал документы и сам Николай Статкевич, которого его сторонники определили в руководители своих инициативных групп.

Весь спектр желающих использовать избирательную кампанию в своих целях представлен в опубликованной Центральной комиссией Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов в интернете таблице.