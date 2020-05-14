С 15 мая в Москве начнется массовое бесплатное тестирование жителей на антитела к COVID-19, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем сайте.

Обследование будут проводить ИФА-методом, который позволит «выявить наличие либо отсутствие в крови пациента антител IgM (маркер наличия коронавирусной инфекции) и IgG (маркер иммунитета к коронавирусной инфекции)».

Каждые несколько дней около 70 тысяч москвичей будут получать приглашение на бесплатную сдачу анализа – оно будет приходить на электронную почту или с помощью sms. Отбор жителей будут проводить случайным образом «в соответствии с возрастной структурой населения Москвы и с учетом округа проживания».

Собирать кровь для тестирования будут в 30 взрослых поликлиниках. В каждой из них специально откроют по два процедурных кабинета.

Результаты обследования будут каждую неделю публиковаться на портале mos.ru – данные будут разделены по городу в целом и «в разрезе административных округов» Каждый житель также получит информацию о собственном иммунном статусе.

Данные тестирования станут «основой для принятия управленческих решений, связанных сохранением либо смягчением действующих ограничений».

«В каждый конкретный момент времени мы будем точно знать, какая доля москвичей переболела коронавирусом и приобрела иммунитет, сколько человек инфицированы или имеют подозрение на коронавирус. И главное − какова реальная динамика распространения инфекции», − сообщил Собянин.

По последним данным, в Москве зарегистрировали 130,7 тыс. случаев коронавируса, 1,3 тыс. пациентов умерли, 23,3 тыс. − вылечились.