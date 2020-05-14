В Беларуси сместят сроки вступительной кампании. Об этом заявил сегодня журналистам министр образования Игорь Карпенко, передает БЕЛТА.

Централизованное тестирование начнется с 25 июня. «В ближайшее время мы представим новый график проведения ЦТ. Сейчас все еще раз отработаем, внимательно посмотрим. То, что ЦТ начнется 25 июня, — это точно», — заявил министр.

Он отметил, что тестирование по наиболее массовым предметам разделят на два дня. «Русский язык и математика, где записывается наибольшее количество абитуриентов, разделим на два дня. Это будет такое новшество, но это не значит, что тест первого дня будет такой же и на второй день. У нас по каждому предмету создана достаточно большая база, и каждый раз госкомиссия методом компьютерного отбора предоставит соответствующий тест. Все тесты созданы по программе общего среднего образования. Как всегда, нужны знания и подготовленность абитуриентов», — сказал Игорь Карпенко.