14 мая свое возмущение по этому поводу высказал президент Беларуси Александр Лукашенко руководителю правительства Сергею Румасу, принимая того с докладом.

«Вчера я получил информацию, что Россия продает природный газ в Европе в это непростое время до 70 долларов (65–68), но никак не 127долларов, как для Беларуси.

Какая здесь ситуация и обстановка, на что мы можем рассчитывать в будущем? Я этот вопрос заострял на видеоконференции в рамках ЕАЭС», – сказал он, а также акцентировал внимание собеседника на действиях правительства по снижению цены поставляемого в республику газа.