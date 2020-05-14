12 мая завершился единый период нерабочих дней, введенный указом президента России в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.

Главы регионов по предложению главных санитарных врачей принимают решения о поэтапном снятии ограничений и возобновлении работы предприятий. Российская Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека разработала рекомендации для различных сфер деятельности и организаций по соблюдению санитарной безопасности на разных этапах снятия ограничений.

Рекомендации касаются организации работы салонов красоты, ателье, химчисток, продовольственных и непродовольственных магазинов, автосервисов и предприятий в других сферах бизнеса. Общими для всех являются – обязательный контроль температуры у сотрудников, обеспечение их масками, перчатками, антисептиками, соблюдение социальной дистанции, дезинфекция помещений и оборудования.

Роспотребнадзор сообщает, что методика оценки готовности к выходу из ограничительных мероприятий включает в себя оценку таких параметров как коэффициент распространения инфекции, вычисляемый как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции, свободный коечный фонд и охват тестированием. Таким образом, для каждого региона период выхода из ограничительных мероприятий и его продолжительность будут индивидуальными.