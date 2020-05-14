Слонимский райисполком выплатит компенсацию в размере 990 рублей после того, как незаконно призвали местного жителя в армию.

Во время осеннего призыва жителя Слонима признали годным к службе с незначительными ограничениями и отправили в воинскую часть, несмотря на серьезную врожденную патологию в виде деформации грудной клетки.

Там солдат пожаловался на плохое самочувствие, его направили на повторное обследование, и военно-врачебная комиссия признала его негодным к службе.

Солдата досрочно уволили в запас, а на Слонимский райисполком подали в суд. Воинская часть посчитала, что райисполком должен компенсировать понесенные на солдата затраты в размере 990 рублей. Экономический суд Гродненской области признал эти требования законными.

Стоит отметить, что сам солдат к участию в деле не привлекался, истцом выступала воинская часть. Если солдат заявит отдельный иск, то ему также может быть выплачена компенсация.