Большого наплыва белорусских туристов владельцы агроусадеб в этом сезоне не ждут. Они считают, что сейчас у белорусов нет денег на какой бы то ни было отдых.

Коронавирус вмешался в планы белорусов, желающих отдохнуть летом на море за рубежом. Закрытие границ, пандемия вынудила туристов аннулировать забронированные туры. Специалисты высказывали мнение, что это заставит наших соотечественников обратить внимание на внутренний продукт, например, поехать в белорусские санатории или агроусадьбы.

Так ли это на самом деле, выяснял «Ежедневник» у владельцев агроусадеб.

«Сейчас, например, к нам на усадьбу приезжают небольшие компании по 3-6 человек, которые хотят отдохнуть недорого. Раньше приезжали по 10-15 человек. То есть я бы сказал, что людей больше не стало», – отметил хозяин агроусадьбы «Вяселая хата» (Минская область) Андрей Крук.

По его словам, отменились все весенние мероприятия, включая детские экскурсии и т.д., которые обычно пользовались хорошим спросом.

«Например, обрядовое мероприятие «Гуканне вясны» полностью сорвалось, отказались приехать и детские, и взрослые группы. В целом, весной пока были только отмены. Дальше на лето спрос есть, но все не так однозначно», – добавил владелец усадьбы.

Хозяйка агроусадьбы «На Заречной улице» (Брестская область) Алла Поликарпук в беседе с «Ежедневником» признала, что у них также все заявки на ближайшее время отменились.

«К примеру, поляки, которые думали приехать в рамках велосипедного тура, переносили свою поездку несколько раз, но в результате вообще перенесли ее на лето 2021 года в связи со сложившейся ситуацией. Они даже не забирали задаток, понимая, что сейчас нам тяжело, и что они все равно планируют приехать», – рассказала она.

Денег у людей нет

Как считают владельцы белорусских агроусадеб, ожидать какого-то масштабного спроса в этом сезоне не стоит по причине того, что у белорусов сейчас просто нет денег на отдых.

«Очень сложно прогнозировать. Но, мне кажется, не стоит рассчитывать на повальный спрос, потому что сегодня вряд ли кто-то будет сильно тратиться на отдых. Скорее, люди сейчас озабочены тем, чтобы, наоборот, заработать денег», – считает Алла Поликарпук.

Между тем, не жалуется на спрос хозяин усадьбы «У Борисовича» (Витебская область) Юрий Жерко. Правда, по его словам, цены им пришлось снизить.

«Мы решили снизить цены, потому что понимаем, что сейчас пандемия, во-вторых, вырос курс», – сказал он.

«Я бы сказал, что весеннее межсезонье (март – начало апреля) выдалось по спросу даже лучшим, чем в предыдущие годы. Усадьбу сроком на две-три недели бронировали семьи с детьми, поскольку многие работают сегодня на удаленке», – продолжил он.

Юрий Жерко признает, что есть спрос и на лето. Стало больше желающих отдохнуть среди белорусов, хотя и россияне, которые резервировали август, по словам хозяина усадьбы, еще не скидывают себя со счетов. Поскольку, есть шанс, что ситуация стабилизируется и откроются границы.

В целях безопасности, отметил Юрий Жерко, они встречают гостей в масках и перчатках, перед заездом интересуются у гостей, здоровы ли они, есть ли у них жалобы на недомогание.

Спрос на недорогое жилье без питания

Также все собеседники отметили, что сейчас на белорусских усадьбах отменяются либо переносятся на август, сентябрь торжества: юбилеи, корпоративы и свадьбы.

«У нас на усадьбе все свадьбы, юбилеи гости перенесли на август-сентябрь, также резко уменьшается количество гостей: была свадьба на 100 человек, стала на 20. Между тем, зарезервировать усадьбу в летние месяцы планируют семьи айтишников», – сказал Андрей Крук.

Он в свою очередь заметил, что сейчас время тех, кто просто сдает жилье, недорогое, без питания.

Спрос на такое жилье в деревне подтвердила и Алла Поликарпук.

«Сейчас во время пандемии многие стали сдавать домики, без хозяев, без питания. И они востребованы у белорусов. Люди убегают из квартир, предпочитая недорогое жилье на природе. Им нужен лишь интернет, чтобы работать», – рассказала она.

В целом, по признанию тех владельцев усадеб, которые ощутили на себе падение спроса, они надеются, что ситуация как-то стабилизируется к августу.

«Пока все печально, мы не знаем, как переживем зиму, если за лето не получится заработать. Вся надежда август-сентябрь», – резюмировала Алла Поликарпук.