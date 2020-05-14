Около 1,3 килограмма порошкообразного вещества МДМА, 436 грамм амфетамина и 2,5 грамма марихуаны изъято у 31-летнего столичного жителя. Ранее судимый неработающий минчанин приобретал запрещенные вещества на территории Российской Федерации и ввозил их в нашу страну на личном автомобиле. Уже здесь он фасовал их в вакуумные пакеты различного объема и закапывал в лесном массиве Минского района.

32-летний минчанин через интернет заказал почтой семена конопли. Подрастающую отраву он высушивал и сбывал своим знакомым «из рук в руки». Мужчину задержали с поличным по месту жительства. В его квартире изъято 12 грамм высушенной марихуаны. В гараже у него обнаружено еще 280 грамм марихуаны, 7 бутылок с удобрениями, а также необходимые для выращивания приспособления.

Более 200 грамм различных наркотических средств и психотропных веществ изъяли сотрудники наркоконтроля Центрального РУВД города Минска совместно с коллегами из УВД Бобруйского горисполкома.

Наркотики принадлежали двум мужчинам, работающим на один и тот же интернет-магазин, но в разных частях нашей республики. 34-летнего минчанина оперативники задержали в Первомайском районе столицы. Мужчина планировал сделать закладки веществ в тайники для продажи, однако попал в руки правоохранителей.

Сотрудники УВД Бобруйского горисполкома задержали 22-летнего бобруйчанина, который планировал забрать оптовую закладку от жителя столицы.

Как сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, по фактам наркоторговли возбуждены уголовные дела.