Заседание Высшего Евразийского экономического совета состоится 19 мая в режиме видеоконференции, говорится в сообщении на сайте ЕЭК.

«Предполагается, что ВЕЭС утвердит Стратегические направления развития евразийской интеграции до 2025 года», — отмечается в сообщении.

В пресс-релизе поясняется, что в документ включен перечень мер и механизмов (330 позиций), который фактически является «дорожной картой» дальнейшего развития интеграции в рамках ЕАЭС. «Его выполнение предусматривает дальнейшую разработку и подписание 13 международных договоров, более 60 нормативных правовых актов ЕАЭС, внесение порядка 25 изменений и дополнений в Договор о Союзе, а также изменений в национальные законодательства государств ЕАЭС», — подчеркивается в сообщении.

Всего в повестке заседания ВЕЭС 10 вопросов, в том числе об основных ориентирах макроэкономической политики государств ЕАЭС на 2020-2021 годы, о реализации основных направлений международной деятельности ЕАЭС в 2019 году, о годовом отчете ЕЭК о состоянии конкуренции на трансграничных рынках и мерах, принимаемых по пресечению нарушений общих правил конкуренции на них, за 2019 год.

Члены ВЕЭС также рассмотрят реализацию программы поэтапной либерализации выполнения перевозчиками, зарегистрированными на территории одного из государств Союза, автомобильных перевозок грузов между пунктами, расположенными на территории другого государства Союза.

Как сообщалось, проведение саммита ЕАЭС в формате видеоконференции в четверг анонсировал президент Беларуси Александр Лукашенко, который в начале мая пригласил лидеров стран ЕАЭС в Минск для очного участия в мероприятии. По словам Лукашенко, ожидалось присутствие президента Молдовы Игоря Додона и президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева.

«Посмотрим, какова будет реакция президента России. Поскольку у них, как мы видим из СМИ, заявлений самого Путина, ситуация не очень хорошая», — отмечал тогда Лукашенко.