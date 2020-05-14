ЕБРР прогнозирует падение белорусского ВВП на 5 процентов

Падение ВВП Беларуси в 2020 году будет на уровне 5 процентов из-за влияния коронавирусной инфекции, которая усилила рецессию и снизила внешний и внутренний спрос.

Об этом говорится в опубликованном отчете Европейского банка реконструкции и развития «Региональные экономические перспективы», сообщает Belmir.by.

Вместе с тем, банк ожидает, что белорусская экономика сможет возобновить рост до 3,5 процента в 2021 году.

Согласно отчету, падение промышленного производства в стране было вызвано в начале 2020 года отсутствием нефтегазовых договоренностей с Россией. Это привело к сбоям в работе нефтеперерабатывающих мощностей в Беларуси.

Отмечается, что падение цен на нефть и рецессия в России, из которой импортируется 56 процентов товаров и на которую приходится 41 процент белорусского экспорта, повлияют на негативный текущий макроэкономический прогноз в Беларуси.

Ожидается, что растущая неопределенность окажет влияние на внутреннюю торговлю.

В целом, ВВП стран региона деятельности ЕБРР может сократиться в 2020 году в среднем на 3,5 процентов, однако в 2021 году возможен рост 4,8 процента. При этом на прогнозы может повлиять «беспрецедентная неопределенность».

Согласно оценкам банка, ВВП России сократится в 2020 году на 4,5 процента с дальнейшим ростом на 4,0 процента в 2021 году. ВВП Украины упадет на 4,5 процента в 2020 году и поднимется на 5,0 процента в 2021 году.