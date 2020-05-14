Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса шокировала признанием: она не общалась с мамой больше трех лет

В честь Дня матери, младшая дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса сделала серьезное заявление: из-за зависимостей она не разговаривала с мамой больше трех лет.

Талула Бель Уиллис является самой младшей дочкой известной бывшей супружеской пары Деми Мур и Брюс Уиллис. Во время карантина все семейство собралось под одной общей крышей, чтобы время на самоизоляции прошло как можно быстрее и веселее. Сейчас вся семья радует поклонников каждый день своими видеозаписями и фотографиями, демонстрируя идеальные отношения. 26-летняя Талула, в честь Дня матери решила опубликовать в Инстаграме публикацию, в которой рассказала о страшном периоде своей жизни, а заодно и признаться Деми в любви.

Актриса Талула Бель Уиллис всегда имела очень скандальную репутацию. В подростковом возрасте у нее что-то пошло не так и девушка пристрастилась к алкоголю, позже она стала употреблять и наркотические вещества. Родители всеми силами пытались спасти жизнь и репутацию дочери, поэтому закрыли ее на реабилитацию в один из лучших центров. Сейчас же Талула может смело похвастаться своими достижениями — более пяти лет она не употребляет алкоголь и наркотики. Однако, в страшный период зависимости, у актрисы было немало проблем, а конфликты в семье на этой почве привели к тому, что она перестала общаться со своей мамой на долгих три года.

“Я не общалась со своей мамой целых три года и это потерянное время для меня. Из-за моего внутреннего преображения и врожденного умения все прощать, наша ссора не затянулась навсегда. Моя мама меня постоянно меняет, если вы знакомы со мной лично, то должны понимать масштабы ее присутствия в моей жизни” — подписала снимок с Мур младшая дочь.

Также Талула отметила тот факт, что в данный момент ей очень комфортно находиться рядом с мамой. Она уверена — если бы они были одного возраста, то непременно стали бы лучшими подругами и бесконечно смеялись над всякой ерундой. Сейчас же Мур продолжает вкладывать в развитие дочери всю свою силу и мудрость. За это Бель Уиллис ей бесконечно благодарна.