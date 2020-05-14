Летние лагеря с круглосуточным пребыванием детей начнут работать с 15 июня, а школьные — с 1 июня. Об этом сообщил журналистам министр образования Игорь Карпенко по итогам доклада президенту, передает БЕЛТА.

По его словам, учебный год завершится, как и планировалось, 30 мая. А уже с первых чисел июня начнут работать детские лагеря в школах. Министр отметил, что число мест в них будет зависеть от количества желающих посещать такие лагеря. Заявки от родителей, по его словам, уже поступают.

Что касается летних лагерей с круглосуточным пребыванием, сроки начала их работы сдвинутся на более поздний период. «Учитывая пожелания Министерства здравоохранения, летние лагеря с круглосуточным пребыванием мы откроем с 15 июня», — пояснил министр.