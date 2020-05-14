В Беларуси на 14 мая выздоровели и выписаны 8168 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Зарегистрировано 26772 человека с положительным тестом на COVID-19. Это на 947 больше, чем днем ранее. Всего проведено 308156 тестов на коронавирус.

За весь период наблюдения за распространением инфекции на территории страны умер 151 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

В мире на этот день зарегистрировано 4425660 подтвержденных случаев заражения COVID-19. За сутки увеличение составило 2,01% (87116 положительных тестов). Всего с инфекцией умерло 298022 человека, за предыдущие сутки – 5269 (увеличение – 1,8%).