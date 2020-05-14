Михаил был задержан в своем доме в Дубровно около 13:30. Он был задержан сотрудниками Оршанского РОВД на территории Дубровского РОВД и немедленно доставлен в Оршу. В течение нескольких часов его жене ничего не говорили о том, где делся её муж, а затем было объявлено, что он уже находится в суде.

Михаил был осужден — в отличие от других политических заключенных в Орше — не за съемку для канала «Страна для жизни» — он не принимал в них участия. Его обвинили в проведении в воскресенье массовой акции — первого кормления голубей на центральной площади Орши. Однако сама акция не состоялась.

На площади собралось около 10 человек, к ним подошел милиционер и предупредил о недопустимости несанкционированных массовых мероприятий.

После непродолжительного разговора с милиционером присутствующие покинули площадь и направились к памятнику «За нашу Советскую Родину!» (Катюша), где они возложили цветы и разошлись.

Но за акцию, которая так и не прошла, Михаил был приговорен к 12 суткам тюрьмы. Он будет освобожден 25 мая около 14:00.