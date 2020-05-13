По предварительному прогнозу, в Минске в ближайшие две недели будет +11..+13°С, температура превысит +20°С лишь в начале июня.

Неустойчивая погода с ночными заморозками и дождями ожидается в Беларуси в ближайшие дни, об этом свидетельствуют данные прогноза республиканского гидрометцентра, сообщает Sputnik.

Погода в Беларуси установилась неустойчивая: накануне во многих районах прошли дождь и мокрый снег, усиливался ветер порывами до 15-20 метров в секунду, среднесуточная температура находится на 1-9°С ниже климатической нормы. В ближайшие дни потепления в Беларуси не ожидается.

«14 мая (в четверг) погоду республики в основном будут определять холодные неустойчивые воздушные массы, поступающие со Скандинавского полуострова, днем по югу страны скажется влияние фронтального раздела. Ожидается облачная с прояснениями погода», – сообщили синоптики.

Местами (в основном на юге) пройдут кратковременные дожди, в ночные часы в северных районах возможен мокрый снег. Ночью на большей части территории ожидаются заморозки 0..-4°С. Максимальная температура воздуха днем будет находиться в пределах +8..+14°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

В пятницу, 15 мая, будет незначительно теплее. Снова ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью почти всюду ожидаются заморозки до 0..-4°С, днем воздух прогреется до +9..+15°С (и даже до +17°С по югу страны).

О погоде в Беларуси на выходные

«16 мая (в субботу) погоду в республике в основном будут определять неустойчивые воздушные массы, поступающие с Балтийского моря. Ожидается переменная облачность. Местами по республике пройдут кратковременные дожди», – предупредили в Белгидромете.

Днем снова станет дуть порывистый ветер, ночью воздух выхолодится до +1..+6°С (заморозки до 0..-3°С будут наблюдаться лишь местами), днем температура достигнет отметки в +11..+18°С.

Воскресенье, 17 мая, снова будет пасмурным. Кратковременные дожди и усиление ветра порывами до 15-18 метров в секунду прогнозируется преимущественно по северо-западной половине республики. Ночью будет +1..+6°С (местами ожидаются заморозки до 0..-3°С), днем температура воздуха достигнет +9..+15°С (и +18°С по югу).

Ветер и заморозки сохранятся в начале недели

Температурные показатели в понедельник, 18 мая, сохранятся в основном аналогичными воскресным, ночью заморозков не ожидается, днем потеплеет до +8..+19°С. Снова усилится ветер: в отдельных районах его порывы будут достигать 20 метров в секунду. А во вторник, 19 мая, будет не так пасмурно, кратковременные дожди пройдут лишь местами. Ночью опять подморозит до 0..-2°С, днем потеплеет до +8..+17°С.

Согласно предварительному прогнозу на Gismeteo.by, ощутимо потеплеет в республике не скоро: по информации на сегодня, в Минске в ближайшие две недели будет +11..+13°С, выше +15°С температура станет подниматься только в конце месяца, а +20°С пересечет лишь в начале июня. Однако не стоит забывать, что долгосрочные прогнозы нередко оказываются ошибочными.