Центризбирком Беларуси по состоянию на 13 мая получил всего 10 заявлений о регистрации инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты.

Согласно данным ЦИК, в среду было подано 5 заявлений от Ольги Николайчик, Игоря Клещука, Валентина Фролова, Виктории Хотенко и Антонины Вишняковой. При этом у Хотенко и Вишняковой руководителем инициативной группы указан Николай Статкевич.

Ранее оппозиционный политик Николай Статкевич заявил, что намерен участвовать в президентских выборах, выдвигая себя и так называемых кандидатов протеста. В частности, он сообщал, что намерен выдвинуть 30 «кандидатов протеста».

Как сообщалось, белорусский парламент назначил проведение очередных президентских выборов на 9 августа 2020 года.

Вместе с тем о своем намерении баллотироваться в президенты заявили уже более 15 потенциальных кандидатов. В частности, среди них действующий президент республики Александр Лукашенко, председатель Либерально-демократической партии и депутат Олег Гайдукевич, экс-глава Парка высоких технологий (ПВТ) Валерий Цепкало, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, экс-кандидат в президенты Николай Статкевич, председатель Белорусской социал-демократической Грамады (БСДГ) Сергей Черечень, белорусский блогер Сергей Тихановский, заместитель председателя Ассоциации грузоперевозчиков «Регион 8» Наталья Кисель, экс-депутат Анна Канопацкая, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико.

Основные оппозиционные партии отказались от участия в президентских выборах.