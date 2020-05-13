В администрации президента России в связи с пандемией коронавируса COVID-19 проводится обработка дезинфицирующими спреями всех документов. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал в интервью изданию «Коммерсантъ», опубликованном в среду, 13 мая.

«У нас нет сейчас никаких больших совещаний, все говорят друг с другом по различным видам связи, все используют индивидуальные средства защиты, друг к другу в кабинеты не ходят, – отметил он. – Документы, входящие-исходящие, обрабатываются специальными дезинфицирующими спреями».

Накануне стало известно, что у самого Пескова обнаружили коронавирус и он был госпитализирован. По его словам, после 1 мая из-за того, что у одного из его коллег был выявлен вирус, он ушел на самоизоляцию и работал из дома.

«Вирус действительно очень опасен, легко передается от человека человеку, и уберечься от него гарантированно очень и очень сложно. Единственный путь – и это надо понимать тем, у кого есть отягчающие обстоятельства в виде хронических болезней и кто относится к старшей возрастной группе, – надо сидеть дома, избегать контактов с внешним миром», – подчеркнул Песков и добавил, что «вирус этот абсолютно кровожадный».