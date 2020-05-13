Об этом бывший банкир, который накануне заявил о своем намерении баллотироваться в президенты, сообщил в видеообращении на своей странице в Фейсбуке.

Виктор Бабарико выпустил свое первое обращение после прозвучавшего накануне заяления о намерении стать президентом.

В обращении Бабарико объяснил, как реально собрать необходимые 100 тысяч голосов — для этого надо собрать большую инициативную группу.

«Наиболее удачным и приятным барьером» Бабарико называет 150 тысяч человек. Тогда каждому члену надо будет собрать лишь по одной подписи в течение месяца.

Есть и «минимальный комфортный барьер» — это 5 тысяч человек — тогда каждому члену инициативной группы надо будет собрать максимум 30 подписей, а это, как говорит Бабарико, телефонная книжка всего лишь до буквы И или К.

«Я осознаю, что кроме барьеров, которые установлены законодательством Республики Беларусь, существует чисто человеческий барьер, а именно эпидемиологическая ситуация с COVID’ом.

Так вот: 150 тысяч членов инициативной группы — это решение этой проблемы. Никуда ходить не надо, и мы с вами получим альтернативные выборы», — поясняет Бабарико.

Уважаемые друзья!Просьба потратить 4 минуты Вашего времени на просмотр этого ролика. Он содержит очень важную информацию для тех, кто хотел бы альтернативных выборов в Беларуси.В первом комментарии я оставляю ещё раз ссылку на форму для вступления в мою инициативную группу, о которой идёт речь в этом обращении.Огромная просьба обеспечить максимальный перепост:)!Спасибо большое за Ваше время и за поддержку!#бабарико #бабарыка #babariko #babaryka Опубликовано Виктором Бабарико Среда, 13 мая 2020 г.

Уважаемые друзья!

Просьба потратить 4 минуты Вашего времени на просмотр этого ролика. Он содержит очень важную информацию для тех, кто хотел бы альтернативных выборов в Беларуси.

В первом комментарии я оставляю ещё раз ссылку на форму для вступления в мою инициативную группу, о которой идёт речь в этом обращении.

Огромная просьба обеспечить максимальный перепост:)!

Спасибо большое за Ваше время и за поддержку!…

В итоге за сутки в его инициативную группу уже записались 500 человек.