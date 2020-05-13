Руководство соцсети Twiiter не откроет свои офисы раньше сентября и уже разрешило своим сотрудникам работать из дома всегда.

Об этом заявил руководитель отдела кадров Twitter Дженнифер Кристи, передает «Buzzfeed News»

«Twitter был одной из первых компаний, которые начали работать в домашней модели из-за COVID-19, но мы не ожидаем, что станем одними из первых, кто вернется в офис.

Мы имели уникальную возможность быстро реагировать и позволять людям работать из дома, учитывая наш акцент на децентрализации и поддержке распределенной рабочей силы, способной работать из любой точки мира.

Последние несколько месяцев доказали, что мы можем делать эту работу. Поэтому если наши сотрудники находятся в такой роли и ситуации, которые позволяют им работать из дома, и они хотят продолжать делать это вечно, мы сделаем это.

Если нет, наши офисы тепло примут их, с некоторыми дополнительными мерами предосторожности, когда мы почувствуем, что возвращение безопасно».

В Twitter также заявили, что откроют офисы, когда и если сотрудники захотят вернуться.

«За редким исключениями офисы не откроются до сентября». Но даже когда руководство решит открыть офисы, они не вернутся к прежнему формату. Будут меры предосторожности.

До сентября также не будет деловых поездок, за редким исключениями.

Не будет и никаких личных мероприятий компании до конца 2020 года.

Планы на 2021 год будут сформированы в конце этого года.

«Buzzfeed News» сообщил, что гендиректор Twitter Джек Дорси 12 мая отправил сотрудникам электронное письмо с сообщением, что им будет разрешено постоянно работать из дома, даже после того, как пандемия коронавируса пройдет.

Некоторые задания, требующие физического присутствия, такие как обслуживание серверов, по-прежнему требуют участия сотрудников.