Ставка рефинансирования с 20 мая снижается с 8,75% до 8% годовых, ставка по кредиту овернайт — с 9,75% до 9% годовых, ставка по депозиту овернайт — с 7,75% до 7% годовых. Соответствующие решения приняты правлением Национального банка Беларуси сегодня по итогам заседания по денежно-кредитной политике, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

Предыдущий раз ставка рефинансирования менялась с 19 февраля — она была снижена с 9% до 8,75% годовых.

Очередное заседание правления Нацбанка по денежно-кредитной политике запланировано на 12 августа.