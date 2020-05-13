Власти американских штатов, получившие в качестве гуманитарной помощи от России аппараты ИВЛ «Авента-М» Уральского приборостроительного завода отказываются от них до выяснения причин пожара в больнице Санкт-Петербурга, возникшего, по предварительным данным, из-за возгорания такого аппарата. Об этом сообщили в пресс-службе агентства США по чрезвычайным ситуациям (FEMA).

Приборы «Авента-М» были частью медицинского груза, отправленного Россией в США в начале апреля. В то время в штатах Нью-Йорке и Нью-Джерси прогнозировалась острая нехватка аппаратов ИВЛ, поэтому аппараты доставлялись на склады, принадлежащие двум штатам, объяснили в FEMA.

Официальный представитель ведомства сообщил ТАСС, что российская техника не потребовалась, ее не поставляли в больницы и не применяли, а оставили в резерве на случай ухудшения ситуации. Теперь в целях предосторожности штаты возвращают российские аппараты ИВЛ агентству по чрезвычайным ситуациям.

«Выводы расследования, которое ведется российскими властями по поводу пожара в Санкт-Петербурге, помогут нам принять решение относительно любого дальнейшего использования этих аппаратов ИВЛ», — сообщили в FEMA.

Представители департаментов здравоохранения штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси сообщили порталу BuzzFeed News, что в общей сложности получили 45 аппаратов ИВЛ из России и сейчас возвращают их федеральным властям. Нью-Йорк получил 30 аппаратов, Нью-Джерси — 15. В департаменте здравоохранения Нью-Джерси отметили, что не использовали российскую технику из-за проблем с совместимостью электрических сетей: американское оборудование рассчитано на напряжение 110 вольт, а российское — на 220 вольт.

Российское медицинское оборудование поступило в США из России в начале апреля не бесплатно. О том, что Штаты заплатили за гуманитарный груз, сообщал Госдепартамент. В МИД РФ признали, что половина стоимости груза была оплачена Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), а половина — американской стороной самостоятельно.