Первый в Беларуси беспилотный электробус протестировали под Минском

Первый в Беларуси образец беспилотного автобуса на электрическом ходу презентовали 12 мая в Китайско-Белорусском индустриальном парке «Великий камень». Автобус разработан по технологии ученых из Сингапура. Максимальная скорость составляет 40 километров в час, безопасная эксплуатационная скорость — около 25 километров в час.

Запас хода беспилотного электробуса около 180 км. Полная зарядка занимает не более 4 часов, сообщает МЛЫН.BY.

Как рассказал председатель Миноблисполкома Александр Турчин, коммерческая эксплуатация беспилотного транспорта возможна уже в скором будущем.

Для этого, прежде всего, необходимо отработать технологию на территории индустриального парка. Далее уже возникнут вопросы к законодателям. Да и представителям ГАИ тоже предстоит проанализировать, что следует предпринять для организации коммерческой эксплуатации беспилотников, уточнил губернатор.