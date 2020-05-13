Могилевчанин убил родного брата на глазах у его сына

Возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Могилева, подозреваемого в совершении убийства родного брата, сообщила Официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.

По данным следствия, 10 мая в вечернее время братья распивали спиртные напитки по месту жительства. Во время застолья между мужчинами возник конфликт, в результате которого один из них нанес ножевое ранение в плечо другому. Свидетелем данного происшествия стал 11-летний сын потерпевшего, который гостил у отца. Мальчик побежал в соседний дом, где проживала его бабушка, и рассказал о случившемся. Женщина вызвала скорую помощь, однако до приезда медиков 37-летний мужчина скончался от потери крови.

Следователями совместно с сотрудниками милиции и экспертами проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъято орудие преступления. Подозреваемый допрошен, с ним проведена проверка показаний на месте.

Мужчина нигде не работал, злоупотреблял спиртными напитками, ранее привлекался к уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.