Минздрав Беларуси установил, как должны продлеваться и сокращаться сроки пребывания на самоизоляции. Это было сделано согласно постановлению министерства №49 от 8 мая 2020 года, информирует Национальный правовой интернет-портал.

Гражданам Беларуси, лицам без гражданства и иностранным гражданам сроки самоизоляции продлеваются, если после повторного проведения теста получен положительный результат на коронавирусную инфекцию у них самих или у контакта первого уровня.

Территориальная организация здравоохранения будет дополнительно вручать требования о соблюдении правил самоизоляции с указанием сроков пребывания в ней.

Лица, прибывшие в Беларусь из стран, где регистрируются случаи заражения коронавирусной инфекцией, могут рассчитывать на сокращение срока самоизоляции.

Это возможно при обращении в белорусскую организацию здравоохранения при наличии отрицательного результата теста на коронавирус, если он был выполнен не позднее двух суток до даты пересечения границы Беларуси. Медучреждение решает, сокращать ли сроки самоизоляции, и информирует об этом обратившегося человека, а также учреждение, которое осуществляет санитарный надзор по месту временного пребывания обратившегося.

Еще один вариант сокращения срока самоизоляции – ходатайство в территориальное медучреждение от компании-резидента, если прибывшее в Беларусь лицо должно работать в этой организации по заключенному договору. Ходатайство должно быть подано не позднее, чем за пять рабочих дней до прибытия в страну. Решение будет принято в течение четырех рабочих дней по согласованию с территориальными органами и осуществляющими санитарный надзор учреждениями. Если у иностранного специалиста тест на коронавирус (выполненный не позднее двух суток до пересечения границы Беларуси) даст отрицательный результат, то контроль соблюдения самоизоляции будет прекращен.