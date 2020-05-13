12 мая 2020 года в формате видеоконференции состоялось заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (СНГ).

На нем были обсуждены вопросы совместных усилий по борьбе с пандемией COVID-19 и обеспечения международной информационной безопасности.

Министр иностранных дел Беларуси В. Макей обратил внимание на важность объединения усилий по созданию противовирусных препаратов и вакцин и налаживанию их массового производства, обеспечению бесперебойной работы транспорта и грузовых перевозок, как в рамках Содружества, так и в целях транзита.

На заседании одобрены и вынесены на рассмотрение Совета глав государств СНГ проект соглашения о совместном инженерном подразделении гуманитарного разминирования вооруженных сил государств – участников СНГ, а также документы, касающиеся защиты внешних границ и культурных связей.

На рассмотрение Совета глав правительств СНГ решено направить проекты соглашений об объединенной системе связи вооруженных сил государств – участников СНГ и об учреждении и функционировании Сетевого университета СНГ, документов о долгосрочном сотрудничестве в области туризма, физической культуры, спорта, культуры и связей на молодежном уровне.

Как сообщила пресс-служба МИД Беларуси, очередное заседание Совета министров иностранных дел СНГ запланировано на 15 октября 2020 года. Местом проведения выбрана столица Узбекистана Ташкент.