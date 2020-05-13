Практически ни один человек, включая гуманитарных сотрудников, не может пересечь линию соприкосновения на востоке Украины. Ранее фактическую границу между территорией, контролируемой Киевом, и районам, неподконтрольными правительству Украины, ежемесячно переходили в среднем 900 тысяч человек.

Пропускные пункты на линии соприкосновения были закрыты 21 марта в качестве меры по сдерживанию распространения COVID-19. Это означает, что жители районов, неподконтрольных правительству, в первую очередь пожилые люди, не могут получить пенсии, пособия и социальные услуги.

Из Управления ООН по гуманитарным вопросам сообщают, что с 21 марта по конец апреля было сделано несколько исключений, которыми смогли воспользоваться 325 человек. Но доставлять гуманитарную помощь через линию стало чрезвычайно трудно: с начала кризиса, связанного с коронавирусом, в Донецк смогли попасть лишь две колонны ООН с грузом для предупреждения и лечения COVID-19.

Недавно в ООН получили разрешение правительства Украины и де-факто властей Луганска доставить медицинские материалы через пропускной пункт «Станица Луганская», но делать это придется вручную, поскольку грузовикам пересекать линию соприкосновения запрещено.

По данным соответствующих органов здравоохранения на востоке Украины на 11 мая, в районах, неподконтрольных правительству, подтверждено 416 случаев заражения COVID-19, а на территориях, находящихся под контролем Киева, – 142.

Гуманитарные организации оказывают помощь порядка 2 млн человек, живущих по обе стороны линии соприкосновения.