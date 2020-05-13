На 13 мая в стране выздоровели и выписаны 7 711 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Всего зарегистрировано 25 тысяч 825 человек с положительным тестом на COVID-19. Это на 952 больше, чем в предыдущие сутки.

В Беларуси проведено 296 тыс. 380 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 146 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.В мире на этот день зарегистрировано 4 338 544 подтвержденных случаев заражения COVID-19.

За сутки увеличение составило 2,1% (87 601 положительный тест). Всего с инфекцией умерло 292 753 человека, за предыдущие сутки – 5 605 (увеличение – 1,95%).

В Беларуси проведено 296 тыс. 380 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 146 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

В мире на этот день зарегистрировано 4 338 544 подтвержденных случаев заражения COVID-19. За сутки увеличение составило 2,1% (87 601 положительный тест). Всего с инфекцией умерло 292 753 человека, за предыдущие сутки – 5 605 (увеличение – 1,95%).