МАРТ постановлением от 7 мая 2020 года № 36 изменил подходы к регулированию цен на социально значимые товары, установленные ранее постановлением от 15 апреля 2020 года № 30. Документ опубликован на Национальном правовом портале.

Как поясняется в комментарии МАРТ, постановлением, в частности, детализирован перечень социально значимых товаров, на которые распространяется регулирование, сообщает Belmir.by.

Также установлено для импортеров при формировании цен на социально значимые товары ограничение уровня рентабельности не выше 10 процентов.

Дополнительно уточняется определение структуры отпускной цены импортера, в которую включаются контрактные цены, расходы по импорту, расходы на реализацию, и рентабельность.

Расширено регулирование оптовых надбавок, применяемых предприятиями, торгующими оптом социально значимыми товарами, при реализации другим юрлицам и ИП для использования таких товаров в их деятельности.

Для юрлиц или ИП, хранящих и реализующих стабфонды (запасы) продовольственных товаров и (или) заготовку у сельхозпроизводителей и населения, разрешено суммировать к цене приобретения расходы по заготовке, хранению и транспортировке.

Новое постановление вступает в силу после его официального опубликования.