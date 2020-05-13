30-летняя белоруска решила перестраховаться после того, как у ее экс-супруга подтвердился коронавирус.

Певица Рита Дакота вместе с дочкой Мией решили обезопасить себя и провериться на коронавирус: в ожидании результатов звезда возмутилась ценой теста, сообщает Sputnik.

Дакота приняла решение пройти тест после того, как у ее экс-супруга Влада Соколовского подтвердился коронавирус. В последний раз бывшие встретились на дне рождения дочери, который прошел больше недели назад, но уже через неделю музыкант слег с тяжелыми симптомами. И хотя Дакота и ее дочка чувствуют себя хорошо, певица решила пройти медицинскую проверку.

Процесс прохождения теста на COVID-19 Дакота сняла для своего блога в Instagram: во избежание критикующих замечаний, она уточнила, что сделала это, чтобы продемонстрировать реакцию малышки на анализ.

Двухлетняя Мия с радостью согласилась сдать тест и ни разу не заплакала во время процедуры, наоборот, девочка смеялась и улыбалась. Все изменилось лишь тогда, когда медик взялся за саму Дакоту. Увидев, как маме засовывают в нос ватную палочку, ребенок начал сильно плакать и кричать.

После прохождения теста, Дакота рассказала, что ее неприятно удивила стоимость анализа на коронавирус. Певица отдала немалую сумму и отметила, что многие клиники отказывались приезжать к ним лишь из-за того, что она не является гражданкой страны. Решить вопрос взялась самая дорогостоящая клиника, и теперь певица с нетерпением ждет своих результатов.