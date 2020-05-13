Сегодня Беларусь получила очередную партию гуманитарной помощи из Китая, сообщает «МИР 24».

В борьбе с коронавирусом помогут средства защиты, а также аппараты ИВЛ, которые сегодня доставили в Беларусь. Очередную партию гуманитарной помощи из Китая привезли самолетом ИЛ-76 на военный аэродром Мачулищи под Минском. Также китайская сторона передала белорусским медикам линию по производству респираторов.

«Беларусь сама одной из первых в мире оказала гуманитарную помощь китайской стороне, направив более 40 тонн необходимых защитных и медицинских средства для борьбы с COVID-19. Пекин также не остался в стороне, когда пандемия добралась до Беларуси», – рассказал заместитель министра здравоохранения республики Беларусь Борис Андросюк.

Это уже четвертый гуманитарный груз из Китая. Его распределят по всей стране.